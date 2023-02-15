Колишня принца Гаррі – Крессіда Бонас – вперше показала фото сина, якого народила у листопаді

У День святого Валентина Крессіда Бонас вирішила показати своїм підписникам в Instagram свого маленького сина, якого вона народила восени 2022 року.

Про Крессіду у ЗМІ найчастіше згадують, як про колишню дівчину принца Гаррі, яка не захотіла королівського життя і на цьому ґрунті їхній роман закінчився 2014 року.

2020 року Бонас вийшла заміж за Гаррі Вентворта-Стенлі, агента з нерухомості. За кумедним збігом хлопця теж звати Гаррі. А восени минулого року Крессіда стала мамою. Вагітність не далася дівчині легко, Крессіда та Гаррі не могли зачати дитину традиційним способом і тому вирішили зробити процедуру ЕКЗ. А у грудні Бонас вирішила поділитися своїм досвідом материнства та розповіла подробиці.

Крессіда Бонас із сином / Фото: Instagram Крессіди Бонас

Учора в День усіх закоханих молода мама опублікувала у Мережі перше фото із сином, який уже помітно підріс. Хлопчика, до речі, звуть Вілбур Джеймс. Крессіда несе його у спеціальній сумці-переносці, а фото зроблено, мабуть, під час прогулянки.

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