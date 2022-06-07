Колишня речниця Зеленського виставила на благодійний аукціон свій відомий жакет від українського бренду

Колишня речниця Зеленського виставила на благодійний аукціон свій відомий жакет від українського бренду

Юлія Мендель отримані кошти від продажу жакету відправить ЗСУ.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, виставила на благодійний аукціон свій жакет, в якому вона супроводжувала президента під час його офіційного візиту до Франції. Прославився жакет тим, що тоді Юлія почепила на нього сонцезахисні окуляри, через що її розкритикували.

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

Цей вишуканий бежевий жакет створила українська дизайнерка Валерія Ковальська. Він на краях та комірі прикрашений органзою. Цікавою деталлю на жакеті є широкий пояс.

Тоді Мендель скомбінувала його зі спідницею кольору айворі від бренду New Story 20.16.

Отримані кошти від продажу жакету вона відправить українській армії. Стартову ціну Юлія поставила 15 тисяч гривень.

Світлину у жакеті вона опублікувала в Instagram.

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

"Цей піджак я вдягала на останню зустріч Норманді в квітні 2021. Путіна на ній вже не було. Опісля фото з окулярами він став найпопулярнішою одиницею Ковальської.

Пропоную влаштувати аукціон! Той, хто запропонує найбільшу суму - отримає піджак і, якщо хочете, обід. А вилучені кошти через благодійни фонд @yaneodyn_foundation підуть на допомогу українській армії.

Почнемо з 15000 грн. Суми у коментарях чи в особисті!" – написала ексречниця Зеленського.

Нагадаємо, Юлія Мендель вийшла заміж, показала фото з розписки і похизувалася обручкою.

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