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Колишня секспартнерка принца Гаррі продає на аукціоні особливий подарунок від нього

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Колишня секспартнерка принца Гаррі продає на аукціоні особливий подарунок від нього

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нещодавно весь світ дізнався про те, як принц Гаррі втратив цноту. А тепер його перша жінка вирішила виставити на аукціон іграшку, подаровану їй принцом тієї ночі.

Нещодавно ми розповідали інтимну історію принца Гаррі про його перший сексуальний досвід. У своїй книжці герцог Сассекський розповів, що він втратив цноту з жінкою старшою за нього. І ця жінка знайшлася і заявила про себе.

Нею виявилася 40-річна Саші Волпол, якій було лише 19 років на той момент, коли трапилася їхня інтимна ніч із 16-річним Гаррі. Тепер жінка вирішила виставити на аукціон іграшку "Міс Піггі", яку Гаррі подарував їй у день її народження, саме тієї ночі. Саша хоче зібрати кошти для жертв землетрусів у Туреччині та Сирії.

Жінка, з якою принц Гаррі втратив цноту / © www.ebay.com/usr/dansevmods
Жінка, з якою принц Гаррі втратив цноту / Фото: www.ebay.com/usr/dansevmods

Лот виставлений на аукціоні eBay, а в підписі до нього йдеться: "Міс Піггі принца Гаррі — барвистий шматочок королівської історії". В описі предмета пані Волпол написала, що іграшку подарував їй принц Гаррі в ніч її 19-річчя 2001 року. Тієї ж ночі, коли він і втратив цноту.

На момент написання статті було зібрано вже 1750 фунтів стерлінгів. Зібрані гроші підуть до Комітету з надзвичайних ситуацій.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
181
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