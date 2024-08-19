Колишня стилістка королеви Камілли назвала два невдалі аутфіти Меган Маркл з туру Колумбією

Світська стилістка Керолайн Голден проаналізувала образи герцогині Сасекської Меган з Колумбійського туру та винесла вердикт.
Виявляється, Меган лише кілька разів припустилася серйозної помилки у виборі вбрань для своїх публічних виходів.
На думку стилістки, яка раніше одягала королеву Каміллу, Меган Маркл зробила дві ключові помилки. В ексклюзивному коментарі express.co.uk фахівчиня заявила, що на герцогині невдало сиділа сукня з вирізами під грудьми від колумбійської дизайнерки Джоанни Ортіс (ми ж розглядали два інші схожі вбрання від бренду, які Мег носила раніше).
"Колумбійська дизайнерка Джоанна Ортіс — улюблениця Меган, тому було приємно бачити, як вона підтримує місцевих дизайнерів, але я думаю, що сукня була одним із найгірших вбрань, які вона носила в турі. Жорстка важка тканина лягає пласко і не струмує. Великий сміливий принт нагадував чохол для прасувальної дошки або килим і згладжував її форми. Виріз та високий розріз відмінно підходять для побачення з Гаррі, але не дуже підходять для цього випадку", - сказала стилістка.
Також Керолайн розкритикувала образ герцогині, що складався з шовкової сорочки Victoria Beckham коричневого кольору та штанів Colby Pants La Ligne кольору spice, назвавши його найгіршим за весь тур.
"Коричневе поєднання, без сумніву, є гіршим варіантом. Ці дві речі конфліктують за кольором і фактурою. Мені подобається сорочка Victoria Beckham, але вона краще мала б вигляд з прямими кремовими штанами, а не з штанами для відпочинку, які м'яті і не поєднуються одне з одним", — каже стилістка.
Заради справедливості варто сказати, що Меган Маркл мала один дуже вдалий образ. Це її перше вбрання — темно-синій жилет і штани від Veronica Beard, а в поєднанні з підборами Manolo Blahnik і білою сумкою Loro Piana. На думку стилістки, вбрання було підібрано ідеально, псувала його лише громіздка сумка, яку, здавалося, схопили в останній момент.
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