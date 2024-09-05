Колишня вчителька танців принцеси Уельської поділилася відвертістю про шлюб Діани з Чарльзом

Енн Аллан була викладачкою танців принцеси Діани. Вона розповіла про бурхливий час у житті принцеси у своїх нових мемуарах Dancing With Diana. За дев'ять років Енн стала довіреною особою та джерелом втіхи для принцеси Уельської, оскільки вона регулярно відвідувала танцювальні заняття.

75-річна танцівниця написала, що принцеса Діана іноді ділилася з нею своїми подружніми негараздами з тодішнім чоловіком принцом Чарльзом. В уривку з книжки, опублікованому в журналі People, Енн згадує:

"Після декількох хвилин тихого ридання Діана повільно сказала: "Здається, я просто не можу нічого зробити правильно, коли справа стосується мого чоловіка. Я так сильно його кохаю і хочу, щоб він пишався мною, але я не думаю, що він відчуває те саме".

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Вчителька танців пише: "Я просто дозволила їй виговоритися, не даючи порад, а просто слухаючи. Вона продовжила: "Я не розумію, чому мене йому недостатньо, я думаю, він віддає перевагу старшій жінці".

Аллан зазначила, що під час їхніх частих зустрічей вона вловила кілька "іронічних" зауважень принцеси про її чоловіка, що призвело до підозри в його невірності. Енн намагалася переконати Діану, що це не так.

Але в міру того, як наступними місяцями відкривалося все більше правди, Діана почувалася дедалі більш неповноцінною, вважаючи, що її "недостатньо" для свого чоловіка, який, мабуть, відновив стосунки зі своєю колишньою пасією та нинішньою дружиною, нині королевою Каміллою.

"Я знаю, що він знову зустрічається з Каміллою. Чи повинна я погодитися з тим, що, як і інші принцеси Уельські, вона просто заплющує очі на те, що її чоловік має коханку!", — написала Аллан, згадуючи емоційне зізнання Діани.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

"Чому він мене не кохає? Я, правда, не розумію. Я перепробувала все, намагалася відповідати його бажанням, хоча я не завжди згодна. Між нами немає прихильності, і я завжди сама по собі. Я просто хочу, щоб мене кохали. Я не можу так продовжувати. Вони дійсно чекають, що я просто нічого не скажу і продовжуватиму. Як мені це зробити?", – говорила Діана.

Після багатьох років подружніх негараздів 1992 року Чарльз і Діана вирішили розлучитися і офіційно оформили розлучення через чотири роки. Попри закінчення шлюбу Діана залишалася, щоб її сини принци Вільям і Гаррі росли в якомога нормальнішій родині. А за рік після розлучення принцеса трагічно загинула.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно перукар принцеси Діани згадував, якою була її найневдаліша зачіска.

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