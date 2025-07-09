Керол Міддлтон з дочкою принцесою Кейт / © Getty Images

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Коли принц Вільям стане королем, Кейт Міддлтон носитиме титул королеви-консорта.

Кейт Міддлтон, як відомо, не народилася в аристократичній родині з дворянськими чи королівськими титулами. Міддлтони познайомилися під час роботи в British Airways на початку 1980-х років, Керол працювала стюардесою, а Майкл був диспетчером польотів. Пізніше вони заснували Party Pieces, компанію з постачання товарів для вечірок, яка допомогла фінансувати приватну освіту їхніх трьох дітей.

Керол і Майкл Міддлтони / © Getty Images

Коли Кейт познайомилася з Вільямом в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії, вона та її сім’я, включаючи братів і сестер Піппу та Джеймса, опинилися в центрі уваги громадськості та увійшли до королівського кола.

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За роки, що минули після весілля Вільяма та Кейт 2011 року, Міддлтони приєдналися до королівської родини на таких знакових заходах, як коронація короля Чарльза 2023 року, а також на щорічних зустрічах, таких як літні збори у замку Балморал чи Королівські кінні перегони в Аскоті.

Незважаючи на те, що їх прийняли до ближнього кола королівської родини, малоймовірно, що Керол і Майкл отримають королівські титули, коли Вільям стане королем, а Кейт королевою, пише People.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Королівські титули зарезервовані тим, хто народився чи одружився у сім’ї, тоді як герцогства та інші дворянські титули передаються у спадок через сім’ю чи даруються монархом.

Нагадаємо, Міддлтони живуть за кілька хвилин їзди від будинку принца та принцеси Уельських у Віндзорі і постійно присутні у житті своїх онуків, часто запрошуючи принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї на ночівлю.

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