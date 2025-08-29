- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 292
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли він стане королем: чому принц Вільям і принцеса Кейт не планують жити в Букінгемському палаці
Принц Уельський Вільям, як і його батько король Чарльз III, не планує робити своєю резиденцією Букінгемський палац, коли стане монархом.
Натомість Вільям має намір залишитися у своєму власному будинку, подібно до того, як його батько, король Чарльз, зберіг Кларенс-гаус як свою лондонську резиденцію від моменту сходження на престол 2022 року.
Цього року принц і принцеса Уельські планують переїхати до свого постійного будинку Форест-Лодж у Великому Віндзорському парку, недалеко від їхньої нинішньої резиденції, котеджу Аделаїда.
У них також є Анмер-гол, будинок з десятьма спальнями в маєтку Сандрінгем в Норфолку, а також апартаменти в Кенсінгтонському палаці для офіційних прийомів.
«Вільям ніколи не збирався переїжджати до Букінгемського палацу, — розповіла Інгрід Сьюард, королівська біографка і головна редакторка журналу Majesty Magazine, цитує її слова журнал Hello!. — Він ніколи не мав до цього місця особливої симпатії і, мабуть, не проводив там багато часу. Королева Єлизавета II та принц Філіп були у розпачі, коли їм довелося переїхати туди з Кларенс-гауса. Але це було тоді, а це зараз. Можливо, Букінгемський палац буде відкритий для публіки цілий рік, а не лише влітку, і Віндзорський замок використовуватиметься для банкетів».
