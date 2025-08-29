ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Коли він стане королем: чому принц Вільям і принцеса Кейт не планують жити в Букінгемському палаці

Принц Уельський Вільям, як і його батько король Чарльз III, не планує робити своєю резиденцією Букінгемський палац, коли стане монархом.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт та принц Вільям

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Натомість Вільям має намір залишитися у своєму власному будинку, подібно до того, як його батько, король Чарльз, зберіг Кларенс-гаус як свою лондонську резиденцію від моменту сходження на престол 2022 року.

Букінгемський палац / © Associated Press

Букінгемський палац / © Associated Press

Цього року принц і принцеса Уельські планують переїхати до свого постійного будинку Форест-Лодж у Великому Віндзорському парку, недалеко від їхньої нинішньої резиденції, котеджу Аделаїда.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

У них також є Анмер-гол, будинок з десятьма спальнями в маєтку Сандрінгем в Норфолку, а також апартаменти в Кенсінгтонському палаці для офіційних прийомів.

«Вільям ніколи не збирався переїжджати до Букінгемського палацу, — розповіла Інгрід Сьюард, королівська біографка і головна редакторка журналу Majesty Magazine, цитує її слова журнал Hello!. — Він ніколи не мав до цього місця особливої симпатії і, мабуть, не проводив там багато часу. Королева Єлизавета II та принц Філіп були у розпачі, коли їм довелося переїхати туди з Кларенс-гауса. Але це було тоді, а це зараз. Можливо, Букінгемський палац буде відкритий для публіки цілий рік, а не лише влітку, і Віндзорський замок використовуватиметься для банкетів».

Форест-Лодж / © Getty Images

Форест-Лодж / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має новий будинок сім’ї Уельських, до якого вони планують переїхати до кінця року.

Кейт і Вільям Уельські з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям Уельські з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

292
