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Колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — народила другу дитину за допомогою ЕКЗ
Сім'я Кресіди Бонас поширилася.
Колишня дівчина британського принца Гаррі, 36-річна Крессіда Бонас, з якою він був у стосункаах від 2012 до 2014 року, народила другу дитину. Обидві дитини жінки з’явилися на світ за допомогою ЕКЗ, про що вона сама відкрито розповіла.
Цього разу у Кресіди та її чоловіка Гаррі Вентворта-Стенлі народилася дочка, яку назвали Дельфіна Пандора. Своє друге ім’я малеча отримала на честь зведеної сестри Крессіди, яка пішла з життя у віці 51 року після тривалої боротьби з раком, повідомляє Daily Mail.
Нагадаємо, що первісток пари — син, якого вони назвали Вілбур. Крессида народила його 2022 року.