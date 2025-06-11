Крессіда Бонас / © Associated Press

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Колишня дівчина британського принца Гаррі, 36-річна Крессіда Бонас, з якою він був у стосункаах від 2012 до 2014 року, народила другу дитину. Обидві дитини жінки з’явилися на світ за допомогою ЕКЗ, про що вона сама відкрито розповіла.

Цього разу у Кресіди та її чоловіка Гаррі Вентворта-Стенлі народилася дочка, яку назвали Дельфіна Пандора. Своє друге ім’я малеча отримала на честь зведеної сестри Крессіди, яка пішла з життя у віці 51 року після тривалої боротьби з раком, повідомляє Daily Mail.

Крессида Бонас / © Getty Images

Нагадаємо, що первісток пари — син, якого вони назвали Вілбур. Крессида народила його 2022 року.

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Крессида Бонас, її син та собака / © Instagram Крессіди Бонас