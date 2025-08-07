- Дата публікації
Колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — відверто розповіла про труднощі материнства
Крессіда Бонас відверто розповіла про виховання дітей у новому інтерв’ю.
36-річна акторка та мати двох дітей дала відверте інтерв’ю журналу Country & Town House незадовго до народження своєї дочки Дельфіни у червні 2025 року.
Крессыда поговорила про материнство і як воно змінює життя жінки.
«Коли мова йде про материнство, я уявляю собі жінку, що сидить під деревом із мирним немовлям, закутаним у ковдру на сонці, і вся сяє. Але ж це зовсім не так, правда?» — зізналася колишня дівчина принца Гаррі. «Любов, яку я відчуваю до свого сина, я навіть не можу описати словами, тому що часом вона здається настільки інстинктивною, але водночас дуже складною».
Нагадаємо, що після відносин із британським принцом Гаррі від 2012 до 2014 рік Бонас вийшла заміж за інвестора в нерухомість Гаррі Вентворта-Стенлі у липні 2020 року. Крім Дельфіни, у подружжя є дворічний син Вілбер Джеймс.
Бонас дала дочці друге ім’я Пандора на честь своєї зведеної сестри Пандори Купер-Кі, яка померла від раку у липні 2024 року. У нещодавньому інтерв’ю вона розповіла про те, як було бути матір’ю в цей трагічний час, сказавши: «У мене не було іншого вибору, окрім як бути поряд із сином, замість перебувати в цьому горі. І я зрозуміла, що дійсно діти хочуть від вас не досконалості, а присутності тут і зараз», — додала вона.
Зазначимо, двоє дітей Крессіди з’явилися на світ за допомогою ЕКЗ, про що вона сама відкрито розповіла.