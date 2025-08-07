Крессіда Бонас / © Getty Images

36-річна акторка та мати двох дітей дала відверте інтерв’ю журналу Country & Town House незадовго до народження своєї дочки Дельфіни у червні 2025 року.

Крессыда поговорила про материнство і як воно змінює життя жінки.

Крессыда Бонас із дітьми / © instagram.com/cressida_bonas

«Коли мова йде про материнство, я уявляю собі жінку, що сидить під деревом із мирним немовлям, закутаним у ковдру на сонці, і вся сяє. Але ж це зовсім не так, правда?» — зізналася колишня дівчина принца Гаррі. «Любов, яку я відчуваю до свого сина, я навіть не можу описати словами, тому що часом вона здається настільки інстинктивною, але водночас дуже складною».

Нагадаємо, що після відносин із британським принцом Гаррі від 2012 до 2014 рік Бонас вийшла заміж за інвестора в нерухомість Гаррі Вентворта-Стенлі у липні 2020 року. Крім Дельфіни, у подружжя є дворічний син Вілбер Джеймс.

Крессіда Бонас із донькою Дельфіною Пандорою / © Instagram Крессіди Бонас

Бонас дала дочці друге ім’я Пандора на честь своєї зведеної сестри Пандори Купер-Кі, яка померла від раку у липні 2024 року. У нещодавньому інтерв’ю вона розповіла про те, як було бути матір’ю в цей трагічний час, сказавши: «У мене не було іншого вибору, окрім як бути поряд із сином, замість перебувати в цьому горі. І я зрозуміла, що дійсно діти хочуть від вас не досконалості, а присутності тут і зараз», — додала вона.

Діти Крессіди Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

Зазначимо, двоє дітей Крессіди з’явилися на світ за допомогою ЕКЗ, про що вона сама відкрито розповіла.