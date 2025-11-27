Колишня дівчина принца Гаррі показала фото зі свого весілля на острові

Челсі Деві та її чоловік Сем Катмор-Скотт

Челсі перебувала у стосунках із британським принцом Гаррі від 2004 до 2011 року і була гостею на його весіллі з Меган Маркл 2018 року.

Тепер дівчина поділилася серією чудових власних весільних фотографій зі своєї таємної церемонії на Маврикії.

«Зробила дещо у своєму улюбленому місці», — написала дизайнерка ювелірних виробів родом із Зімбабве, яка заснувала свою компанію Aya 2016 року, поділившись серією чудових фотографій зі своєї весільної церемонії на пляжі.

На знімках Челсі була одягнена в красиву лляну сукню білого кольору в стилі бохо, прикрашену бежевим візерунком у вигляді пальмового листя.

«Я приїжджаю сюди з чотирьох років, тож обирати доводиться із надто великої кількості місць. Мій чоловік Сем Катмор-Скотт впевнена, хотів би, щоб я згадала про наше весілля на пляжі в готелі Paradis [Paradis Beachcomber hotel]», — розповіла Деві The Evening Standard.

«Ми замкнулися на острові, коли відвідували моїх батьків під час пандемії COVID, і, перебуваючи тут, ми трохи краще пізнали це місце з погляду, не пов’язаного з відпочинком. Зараз ми готуємось переїхати сюди на постійній основі», — розповіла вона.

Розповідаючи про свій новий будинок, Челсі поділилася, де, як вона сподівається, зможе влаштуватися її сім’я: «Тільки громадяни Маврикія можуть володіти нерухомістю на березі моря, що обмежує можливості іноземців, але тут чудовий ринок оренди. Особисто мені подобається пляж, на якому ми живемо, і я була б щасливою в будь-якому будинку там».

На весіллі пари були присутні й їхні чарівні діти, знімки яких Челсі також опублікувала у своєму Instagram.