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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Колишня дівчина принца Гаррі показала, як святкувала Геловін з родиною

Колишня дівчина принца Гаррі поділилася з підписниками в соціальних мережах новим сімейним знімком.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Челсі Деві з дітьми

Челсі Деві з дітьми / © Instagram Челсі Деві

Челсі Деві поділилася чарівною фотографією зі своїми дітьми, зробленою під час святкування Геловіну на Маврикії — острові, де вони влаштувалися з чоловіком Семом і трьома дітьми.

На милій сімейній фотографії Челсі в коричневому капелюсі відьми, сонцезахисних окулярах і літній сукні тримає на руках свою трирічну доньку Глою, одягнену як єдиноріжка.

«Щасливого Геловіну», — написала Деві, а також додала смайлик у вигляді гарбуза 🏝️🎃.

Замість того, щоб ходити між будинками, діти пари вирушили збирати солодощі на байдарках під керівництвом свого батька Сема, який приєднався до веселощів у яскравій перуці та куртці у стилі рокзірки.

Власниця і засновниця ювелірного бренду Aya та туристичного агентства Aya Africa загалом тримає своє сімейне життя подалі від уваги громадськості. У неї троє дітей від чоловіка Сема Катмора-Скотта, за якого вона вийшла заміж на закритій церемонії на Маврикії 2022 року.

Раніше, нагадаємо, Челсі розповідала, що ніколи не мріяла про сім’ю та дітей.

Челсі Деві з чоловіком і дітьми / © instagram.com/chelsydavy

Челсі Деві з чоловіком і дітьми / © instagram.com/chelsydavy

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