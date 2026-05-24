Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Колишня дівчина принца Гаррі розповіла, як її змінило народження третьої дитини

Нещодавно Челсі Деві стала мамою втретє, народивши сина.

Ольга Кузьменко
Челсі Деві та її син Фінн

Челсі Деві та її син Фінн / © instagram.com/chelsydavy

Багатодітна мати розповіла про емоційні зміни, пов'язані з появою третьої дитини, додавши, що ця вагітність стала для неї останньою.

"Звичайно, тривоги та побоювання все ще залишаються, але цього разу я почуваюся набагато впевненіше, довіряючи своїй інтуїції", - сказала Деві.

Челсі Деві і син Фінн / © instagram.com/chelsydavy

Цими відвертими коментарями Челсі Деві поділилася у розмові з організацією Luminary Mothers після народження своєї третьої дитини Фінна. Деві, яка також є матір'ю сина Лео та дочки Глої, сказала, що, ставши матір'ю втретє, вона відчувала себе інакше, бо була впевненіша в собі.

«Цього разу я почуваюся набагато впевненіше, і тому можу бути спокійнішою. Ти знаєш, що нормально, а що ні, тому можеш розслабитися та насолоджуватися життям, менше турбуючись про проблеми», — продовжила Челсі. «Я також виявила, що з першими двома періодами я з нетерпінням чекала настання всіх етапів. Я так тішилася кожною майбутньою віхою, що в якомусь сенсі хотіла, щоб усе це швидше закінчилося. З Фінном все навпаки. Я дорожу кожним моментом і сподіваюся, що він не пролетить надто швидко, мабуть через усвідомлення того, що це останній раз», — сказала вона.

Челсі Деві / © Instagram Челсі Деві

Дизайнерка ювелірних прикрас зустрічалася з принцом Гаррі з перервами приблизно від 2004 до 2010 року, і вона була гостею на його королівському весіллі з Меган Маркл 2018 року.

У травні 2022 року Челсі вийшла заміж за Сема Катмора-Скотта, власника готелю та брата актора Джека Катмора-Скотта. Пара стала батьками, коли 2022 року народився їхній первісток син Лео, а 2024 року сім'я поповнилася дочкою Глоєю.

Челсі Деві зі своїми трьома дітьми / © instagram.com/chelsydavy

Про народження другого сина Фінна Челсі оголосила 15 березня, у День матері.

