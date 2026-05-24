Колишня дівчина принца Гаррі розповіла, як її змінило народження третьої дитини

Челсі Деві та її син Фінн / © instagram.com/chelsydavy

Багатодітна мати розповіла про емоційні зміни, пов'язані з появою третьої дитини, додавши, що ця вагітність стала для неї останньою.

"Звичайно, тривоги та побоювання все ще залишаються, але цього разу я почуваюся набагато впевненіше, довіряючи своїй інтуїції", - сказала Деві.

Цими відвертими коментарями Челсі Деві поділилася у розмові з організацією Luminary Mothers після народження своєї третьої дитини Фінна. Деві, яка також є матір'ю сина Лео та дочки Глої, сказала, що, ставши матір'ю втретє, вона відчувала себе інакше, бо була впевненіша в собі.

«Цього разу я почуваюся набагато впевненіше, і тому можу бути спокійнішою. Ти знаєш, що нормально, а що ні, тому можеш розслабитися та насолоджуватися життям, менше турбуючись про проблеми», — продовжила Челсі. «Я також виявила, що з першими двома періодами я з нетерпінням чекала настання всіх етапів. Я так тішилася кожною майбутньою віхою, що в якомусь сенсі хотіла, щоб усе це швидше закінчилося. З Фінном все навпаки. Я дорожу кожним моментом і сподіваюся, що він не пролетить надто швидко, мабуть через усвідомлення того, що це останній раз», — сказала вона.

Дизайнерка ювелірних прикрас зустрічалася з принцом Гаррі з перервами приблизно від 2004 до 2010 року, і вона була гостею на його королівському весіллі з Меган Маркл 2018 року.

У травні 2022 року Челсі вийшла заміж за Сема Катмора-Скотта, власника готелю та брата актора Джека Катмора-Скотта. Пара стала батьками, коли 2022 року народився їхній первісток син Лео, а 2024 року сім'я поповнилася дочкою Глоєю.

Про народження другого сина Фінна Челсі оголосила 15 березня, у День матері.

