Колишня дівчина принца Гаррі стала мамою втретє і показала фото малюка

Челсі Деві розсекретила свою третю вагітність на початку березня і вже в середині місяця повідомила, що народила сина.

Ольга Кузьменко
Челсі Деві із сином / © instagram.com/chelsydavy

На День матері, який святкувала у Великій Британії 15 березня, Челсі опублікувала кілька фото в Instagram, повідомивши, що тепер є матір’ю трьох дітей.

«З Днем матері! Це свято зачіпає кожного з нас. Незалежно від того, чи є ви матір’ю чи сьогодні приділяєте трохи більше часу роздумам про матерів у вашому житті, щороку — це момент, коли варто зупинитися і гідно оцінити його.

Челсі Деві з сином Фінном і старшими дітьми Глоєю і Лео / © instagram.com/chelsydavy

Цього року цей день особливо важливий для мене, оскільки минулого тижня у нас з’явився маленький син Фінн. Повернення до тих туманних днів новонародженого стало чудовим нагадуванням про те, наскільки чудові матері — і про те, як багато способів ми використовуємо для балансу між сім’єю, роботою та рештою», — написала Челві у підписі під знімками.

Крім новонародженого сина, якому дали ім’я Фінн, Челсі та її чоловік Сем Катмор-Скотт виховують старших дітей — сина Лео та дочку Глою.

Челсі Деві із сином Фінном / © instagram.com/chelsydavy

«Одна із чудових речей у сучасному світі — це те, що у багатьох із нас є свобода — формувати своє життя так, як нам здається правильним, чи то материнством, кар’єрою, творчістю, чи щось зовсім іншим. Цього дня матері я приймаю той баланс, який я обрала, і вітаю всіх вас із вашим. Бажаю вам дуже щасливого Дня матері! Челсі. X», — написала Деві.

Нагадаємо, Челсі Деві та принц Гаррі зустрічалися протягом семи років від 2004 до 2011 року з кількома перервами. Але дівчина не хотіла стати членом королівської родини, тому вони розійшлися.

