Колишня дружина сина принцеси Анни з’явилася на кінних перегонах зі своїм коханим
Колишня дружина Пітера Філіпса з’явилася на кінних перегонах у Челтнемі разом зі своїм коханим.
Отем Келлі після розлучення з сином принцеси Анни Пітером Філіпсом 2021 року, почала стосунки з Доном Малріаном, засновником британської будівельної компанії Rockwell. Але з колишнім чоловіком у неї залишилися теплі стосунки, пара разом виховує двох дочок.
47-річна Отем мала елегантний вигляд в білій блузці, пальті в пінт «собачий зуб» та у штанях-кльош зі стрілками. У неї на голові був коричневий капелюх з квіткою з пір’я, вона зробила легкий макіяж, одягла золоті сережки-кільця з підвісними перлинами, і уклала волосся легкими хвилями.
У руках Отем тримала невелику сумку коньячного кольору від Saint Laurent, вартістю 2950 доларів. А поряд з нею був її коханий.
Примітно, що цього ж дня на перегонах на іподромі в Челтнемі був присутній її колишній чоловік Пітер зі своєю новою коханою і майбутньою дружиною Гаррієт Сперлінг. Минулого року пара оголосила про своє рішення одружитися, але подробиць свого королівського весілля Пітер і Гаррієт поки не повідомили.