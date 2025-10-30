Колишня герцогиня хоче будинок Кейт і Вільяма: чому Сара Фергюсон так "вчепилася" за цей маєток

Сара Фергюсон / © Associated Press

Нещодавно в британській пресі з’явилися повідомлення про те, що Сара Фергюсон та принц Ендрю можуть добровільно покинути Royal Lodge, хоча оренда цього маєтку згідно з договором принца Ендрю прописана аж до 2078 року. Але натомість колишнє подружжя хоче отримати інші будинки для життя і тепер жити окремо одне від одного.

Друзі Сари Фергюсон кажуть, що колишній скандальній герцогині «нікуди йти», оскільки вона відчайдушно потребує нового будинку і хоче переїхати до котеджу Аделаїда, в якому зараз живуть принц Вільям та принцеса Кейт із трьома дітьми. Це цілком може стати реальним, оскільки родина Уельських незабаром переїжджає до нового дому.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Подруга Сари розповіла Daily Mail: «Чесна правда в тому, що їй нікуди йти і нема з ким йти (якщо Ендрю втратить Королівську Лоджу). Її майбутнє висить на волосині».

Переговори про їхнє майбутнє місце проживання, як повідомляється, перебувають на «просунутій стадії», хоча деякі джерела попереджають, що вони ще не завершені.

Принц Ендрю / © Getty Images

Також стверджується, що Сара та Ендрю зажадали від королівських чиновників надати їм два будинки у Віндзорі, по одному для кожного, якщо вони збираються переїхати з Royal Lodge.

Тим часом цей маєток може стати в перспективі новим будинком для королеви Камілли, саме тому король Чарльз так завзято бореться за виселення скандального брата Ендрю звідти.