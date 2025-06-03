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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Суспільство
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Колишня японська принцеса Мако вперше стала мамою

33-річня племінниця імператора Японії Нарухіто народила первістка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Експринцеса Мако

Експринцеса Мако / © Associated Press

Колишня принцеса Японії Мако Комуро впереше стала мамою. Цю інформацію підтвердили представники Імператорського палацу, хоча й не вдавалися до подробиць, заявивши, що вона більше не є членкинею королівської родини. Агентство Імператорського двору заявило, що мати з дитиною почуваються добре. Дату народження і стать дитини не розголошують, пише Apnews.

Експринцеса Мако / © Getty Images

Експринцеса Мако / © Getty Images

Батьки Мако, кронпринц Акісіно і його дружина Кіко, а також її молодша сестра — принцеса Како і брат — принц Хісахіто — щасливі поповненню у їхній родині.

Нагадаємо, 33-річна колишня принцеса Мако є племінницею японського імператора Нарухіто. Вона вийшла заміж за простолюдина — колишнього однокурсника з коледжу Кея Комуро — і відмовилася від свого королівського статусу у 2021 році, як того вимагає Закон Японії про Імператорський дім. Через кілька днів після одруження пара переїхала до Нью-Йорка, де її чоловік працює юристом.

Мако і Кей Комуро / © Getty Images

Мако і Кей Комуро / © Getty Images

Мако зі своїм чоловіком познайомилася під час навчання у Токійському Міжнародному християнському університеті. У вересні 2017 року вони оголосили про свій намір одружитися наступного року, але весілля було відкладено на чотири роки через фінансову суперечку, пов’язану з матір’ю Кея Комуро.

Через суперечку Мако також відмовилася від приданого, на яке мала право за вихід з імператорської родини. Втрата Мако королівського статусу пов’язана із Законом про Імператорський Дім, який дозволяє лише чоловіче успадкування престолу. Згідно з цим правилом, лише Акісіно та його син Хісахіто можуть стати наступниками Нарухіто. Урядова комісія обговорює стабільнішу систему успадкування, але консерватори відкидають право жінок на спадкування і планують дозволити жінкам-членам королівської родини виконувати державні обов’язки лише після одруження.

Кей і Мако Комуро / © Getty Images

Кей і Мако Комуро / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
727
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