ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Колишня кохана принца Гаррі - Челсі Деві - показала фото свого чоловіка, якого приховувала від публіки

Колишня дівчина принца Гаррі - Челсі Деві - днями відсвяткувала річницю свого весілля з чоловіком Семом Катмор-Скоттом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Челсі Деві

Засновниця бренду Aya Jewels, Челсі Деві, показала фото готельєра Сема Катмора-Скотта, щоб відсвяткувати цю визначну подію.

Пара нещодавно стала батьками втретє, у них народився другий син.

Челсі Деві з дітьми / © instagram.com/chelsydavy

На фотографії Сем спить на дивані зі своїм новонародженим сином Фіном, який народився у березні.

Пара, яка також є батьками Лео та Глої, одружилася 2022 року. Підписавши свій пост, Челсі зазначила: «4 роки, 3 дитини, 2 дуже втомлені людини 🥴. Щасливої річниці, @mr54mcs ❤️».

Сем Катмор-Скотт із сином Фіном / © Instagram Челсі Деві

На іншому знімку Челсі ніжно тримає зап'ястя чоловіка, демонструючи свою заручальну каблучку з синім каменем і весільну обручку. На третьому знімку всі разом ніжно обіймають свого новонародженого брата.

Челсі Деві та її чоловік Сем Катмор-Скотт / © Instagram Челсі Деві

Челсі Деві та її діти / © Instagram Челсі Деві

Відомо, що бізнес-вумен із Зімбабве зустрічалася з герцогом Сассекським від 2004 року, після того, як їхні шляхи перетнулися під час річної перерви у навчанні, яку Гаррі провів у Кейптауні. На жаль, вони розійшлися 2011 року через тиск, пов'язаний із постійною увагою до королівської родини, але вони залишилися друзями, оскільки Челсі була присутня на весіллі Гаррі та Меган Маркл 2018 року.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie