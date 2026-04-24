Колишня кохана принца Гаррі - Челсі Деві - показала фото свого чоловіка, якого приховувала від публіки
Колишня дівчина принца Гаррі - Челсі Деві - днями відсвяткувала річницю свого весілля з чоловіком Семом Катмор-Скоттом.
Засновниця бренду Aya Jewels, Челсі Деві, показала фото готельєра Сема Катмора-Скотта, щоб відсвяткувати цю визначну подію.
Пара нещодавно стала батьками втретє, у них народився другий син.
На фотографії Сем спить на дивані зі своїм новонародженим сином Фіном, який народився у березні.
Пара, яка також є батьками Лео та Глої, одружилася 2022 року. Підписавши свій пост, Челсі зазначила: «4 роки, 3 дитини, 2 дуже втомлені людини 🥴. Щасливої річниці, @mr54mcs ❤️».
На іншому знімку Челсі ніжно тримає зап'ястя чоловіка, демонструючи свою заручальну каблучку з синім каменем і весільну обручку. На третьому знімку всі разом ніжно обіймають свого новонародженого брата.
Відомо, що бізнес-вумен із Зімбабве зустрічалася з герцогом Сассекським від 2004 року, після того, як їхні шляхи перетнулися під час річної перерви у навчанні, яку Гаррі провів у Кейптауні. На жаль, вони розійшлися 2011 року через тиск, пов'язаний із постійною увагою до королівської родини, але вони залишилися друзями, оскільки Челсі була присутня на весіллі Гаррі та Меган Маркл 2018 року.