Суспільство
505
1 хв

Колишня кохана принца Гаррі вагітна третьою дитиною

Челсі Деві та принц Гаррі зустрічалися протягом семи років від 2004 до 2011 рік з кількома перервами, про що герцог Сассекський докладніше розповідає у своїй книжці «Запасний».

Челсі Деві

2022 року Челсі одружилася з директором готельної компанії Bijou Collection Семом Катмора-Скоттом, який так само, як і її колишній — принц Гаррі — навчався в Ітонському коледжі. Того ж 2022-го у них народився син Лео, а через два роки 2024-го на світ з’явилася дочка Хлоя.

А нещодавно Челсі поділилася в Instagram знімками і показала живіт, що округлився, тим самим оголосивши про свою третю вагітність.

Челсі Деві на вечірці свого ювелірного бренду / © Instagram Челсі Деві

Фотографії були зроблені на вечірці, присвяченій новій колекції її ювелірного бренду Aya, яка проходила у лондонському Мейфері.

«Дякую всім, хто приєднався до нас, щоб відсвяткувати запуск колекції Halo ✨», — написала Челсі. На фото видно, що в неї вже помітно великий живіт, а зображена вона була в синій сукні в принт і воланами, яка ще більше підкреслювала живіт.

Челсі Деві на вечірці свого ювелірного бренду / © Instagram Челсі Деві

Нагадаємо, раніше Челсі Деві показувала фото зі свого весілля на острові Маврикій.

