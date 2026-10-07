Колишня кохана принца Гаррі заявила, що ніколи не мріяла про сім’ю та дітей

Челсі Деві / © instagram.com/chelsydavy

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Підприємиця, яка зустрічалася з британським принцом Гаррі з перервами протягом семи років до 2011 року, опублікувала рідкісне особисте есе, присвячене десятирыччю від заснування її ювелірної лінії Aya Jewels.

Челсі, якій наступного тижня виповниться 41 рік, згадала, як познайомилася зі своїм чоловіком під час пандемії COVID-19, у віці 35 років, після багатьох років бурхливих подорожей, коли «єдине, чому я була віддана, — це отримувати задоволення», — цитує її слова журнал Hello!.

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Челсі і її чоловік Сем Катмор-Скотт / © instagram.com/chelsydavy

Зараз у пари троє дітей: чотирирічний Лео, трирічна Глоя та шестимісячний Фін, і вони влаштувалися на Маврикії.

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Ділячись кількома словами про минуле десятиліття, Челсі сказала:

«Шлюб та материнство ніколи не були для мене пріоритетними. Обидві ці події, здавалося, являли собою саме те, чого я уникала все своє доросле життя: сталість, відповідальність, коріння та необхідність враховувати чужі плани.

Челсі та її чоловік Сем Катмор-Скотт та їхні діти / © instagram.com/chelsydavy

Річ не в тому, що в мене раптово виникло якесь чудове романтичне уявлення про створення сім'ї. Це було набагато інстинктивніше. Я зустріла Сема і вперше зрозуміла, що хочу сім'ю саме з ним. На той час мені теж було 35, тож я не можу віддати всю заслугу Сему. Можливо, свою роль відіграли і збіг обставин і, можливо, біологічні чинники.

Я ніколи не будувала своє життя навколо народження дітей, і на той момент, коли я зрозуміла, що хочу їх, мені дуже пощастило, що це ще було можливо. У моєму житті був період, коли цього не сталося, просто тому, що це ніколи не входило до моїх планів, і я дуже вдячна, що це сталося».

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Челсі Деві з дітьми / © instagram.com/chelsydavy

Разом зі своїм особистим есе Челсі поділилася декількома приголомшливими новими сімейними фотографіями, на яких зображені її троє дітей: Лео, Глоя та малюк Фін, а також її чоловік Сем.

Челсі Деві з дітьми / © instagram.com/chelsydavy

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