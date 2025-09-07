Колишня подруга британського принца зробила гучну заяву про шлюб Гаррі та Меган Маркл

Вікторія Герві, Меган і Гаррі / © Associated Press

Нещодавно в інтерв’ю журналу Closer вона зізналася, що «вражена» довголіттям шлюбу принца Гаррі з Меган Маркл.

Світська левиця, яка, як повідомляється, недовго зустрічалася з герцогом Йоркським 1999 року, розповіла виданню: «Я вражена, що їхній шлюб триває так довго. Впевнена, це лише через дітей, бо якийсь час він, схоже, був досить хитким. Вона змусила його переїхати, а тепер повернулася туди, де виросла», — скзаала Герві.

Молодий принц Ендрю та леді Вікторія Герві / © Getty Images

Її коментарі пролунали через кілька місяців після того, як Меган заявила в подкасті бізнес-леді Джеймі Керн Ліми, що вони з 40-річним Гаррі будуть разом «завжди», оскільки, за її словами, зараз вони перебувають у чудовому «медовому місяці», кращому, ніж будь-коли раніше.

Через два роки після весілля 2018 року принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе повноваження старших членів королівської родини та переїхали до Монтесіто, штат Каліфорнія, де вони зараз живуть зі своїми двома дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Весілля Гаррі та Меган 2018 року / © Associated Press

Нагадаємо, вже завтра, 8 вересня, принц Гаррі повернеться до Великої Британії, щоб відвідати церемонію вручення премії WellChild Awards. Цей візит також збігатиметься з третьою річницею смерті королеви Єлизавети II. Раніше повідомлялося, що Гаррі запланувала зустріч з його батьком — королем Чарльзом.