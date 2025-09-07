- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишня подруга британського принца зробила гучну заяву про шлюб Гаррі та Меган Маркл
Колишня дівчина принца Ендрю — британська it-girl — леді Вікторія Герві — висловилася про шлюб принца Гаррі та Меган Маркл.
Нещодавно в інтерв’ю журналу Closer вона зізналася, що «вражена» довголіттям шлюбу принца Гаррі з Меган Маркл.
Світська левиця, яка, як повідомляється, недовго зустрічалася з герцогом Йоркським 1999 року, розповіла виданню: «Я вражена, що їхній шлюб триває так довго. Впевнена, це лише через дітей, бо якийсь час він, схоже, був досить хитким. Вона змусила його переїхати, а тепер повернулася туди, де виросла», — скзаала Герві.
Її коментарі пролунали через кілька місяців після того, як Меган заявила в подкасті бізнес-леді Джеймі Керн Ліми, що вони з 40-річним Гаррі будуть разом «завжди», оскільки, за її словами, зараз вони перебувають у чудовому «медовому місяці», кращому, ніж будь-коли раніше.
Через два роки після весілля 2018 року принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе повноваження старших членів королівської родини та переїхали до Монтесіто, штат Каліфорнія, де вони зараз живуть зі своїми двома дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет.
Нагадаємо, вже завтра, 8 вересня, принц Гаррі повернеться до Великої Британії, щоб відвідати церемонію вручення премії WellChild Awards. Цей візит також збігатиметься з третьою річницею смерті королеви Єлизавети II. Раніше повідомлялося, що Гаррі запланувала зустріч з його батьком — королем Чарльзом.