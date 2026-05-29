- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишня принца Гаррі – Челсі Деві – показала, як живе з дітьми на острові
Багатодітна мама Челсі Деві поділилася у Instagram знімком своїх дітей.
40-річна Деві опублікувала у своєму блогу в Instagram фотографію, де її старші діти – син Лео та дочка Глоя – бавляться у воді на пляжі. А у підписі під знімком Челсі написала: «Життя на острові 🏝️».
Нещодавно Деві та її чоловік Сем Катмор-Скотт влаштували повторну весільну церемонію на острові Маврикій та також розповіли про те, що планують оселитися на острові на постійній основі.
«Ми замкнулися на острові, коли відвідували моїх батьків під час пандемії COVID, і, перебуваючи тут, ми трохи краще впізнали це місце з погляду, не пов'язаного з відпочинком. Зараз ми готуємося переїхати сюди на постійній основі», - розповіла Челсі тоді виданню The Evening Standard.
Нагадаємо, у березні вона також повідомила, що їхня родина поповнилася ще однією дитиною, у пари народився другий син.