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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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277
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Колишня стилістка принцеси Уельської відписалася від Меган Маркл у Instagram

Нещодавно стало відомо, що стилістка принцеси Уельської Кейт — Наташа Арчер — залишає Кенсінгтонський палац після 15 років роботи на принца та принцесу Уельських.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Наташа Арчер

Наташа Арчер / © Getty Images

Нещодавно Арчер відкрила свою сторінку в Instagram і королівські шанувальники помітили, що Наташа була підписана на Меган Маркл та бренд As ever герцогині Сассекської в Instagram. Але вирішила відписатися від Меган, але з чим пов’язане таке рішення — не повідомляється.

Наташа Арчет є дружиною королівського фотографа Кріса Джексона, який часто супроводжує королеву Каміллу та короля Чарльза у закордонних поїздках. Вона стежить за офіційними акаунтами принцеси Кейт та принца Вільяма, а також Чарльза та Камілли і підписана на чоловіка принцеси Євгенії та принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці.

Наталя Арчер і її чоловік фотограф Кріс Джексон / © Getty Images

Наталя Арчер і її чоловік фотограф Кріс Джексон / © Getty Images

Зазначимо, як пише журнал People, Наташа Арчер також відписалася від сторінки Highbrow Hippie, пов’язаної з перукарем Меган Каді Лі, та модних блогів, присвячених стилям Меган та Кейт, після того, як зробила свою сторінку загальнодоступною.

Наташа Арчер / © Getty Images

Наташа Арчер / © Getty Images

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