Колишня стилістка принцеси Уельської відписалася від Меган Маркл у Instagram

Наташа Арчер / © Getty Images

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Нещодавно Арчер відкрила свою сторінку в Instagram і королівські шанувальники помітили, що Наташа була підписана на Меган Маркл та бренд As ever герцогині Сассекської в Instagram. Але вирішила відписатися від Меган, але з чим пов’язане таке рішення — не повідомляється.

Наташа Арчет є дружиною королівського фотографа Кріса Джексона, який часто супроводжує королеву Каміллу та короля Чарльза у закордонних поїздках. Вона стежить за офіційними акаунтами принцеси Кейт та принца Вільяма, а також Чарльза та Камілли і підписана на чоловіка принцеси Євгенії та принцеси Беатріс Едоардо Мапеллі Моцці.

Наталя Арчер і її чоловік фотограф Кріс Джексон / © Getty Images

Зазначимо, як пише журнал People, Наташа Арчер також відписалася від сторінки Highbrow Hippie, пов’язаної з перукарем Меган Каді Лі, та модних блогів, присвячених стилям Меган та Кейт, після того, як зробила свою сторінку загальнодоступною.

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Наташа Арчер / © Getty Images