- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишній дворецький королеви Єлизавети II розповів, як вона купувала різдвяні подарунки своїм родичам
У королеви Єлизавети II був неймовірний лайгхак для різдвяних покупок.
Незважаючи на те, що обирати подарунки для людей, які мають все, було непросто, для дітей, онуків та правнуків королеви Єлизавети підходило лише найкраще. В результаті покійна монархиня вигадала дуже розумний спосіб здійснювати різдвяні покупки, не виходячи з дому.
Розкрита колишнім королівським дворецьким Полом Берреллом історія показала, що покійна королева замовляла магазини до себе, замість того, щоб ходити в них сама.
Пан Баррелл розповів журналу Closer:
«По-перше, їй надсилали каталоги, а потім філія John Lewis на Оксфорд-стріт надсилала їй добірку майже всього, що в них є. У вітальні Віндзорського замку влаштовували невеликий магазинчик, куди королева може зайти і обрати подарунки у зручний для неї час. Пізно ввечері, після вечері, зазвичай близько 10 години, вона заходила у свій маленький різдвяний магазин і робила покупки. Королева завжди обирала практичні подарунки, які можна використати — ніколи не прикраси чи декоративні речі. Вона могла вибрати кілька тарілок для пікніка, скатертини або пару рушників. Потім їх упаковували, і вантажівка з подарунками готова була вирушити до Сандрінгему».
Нагадаємо, Різдво вся родина зазвичай проводить у Сандрінгемі. Раніше ми вже розповідали, в яку гру королева Єлизавета II забороняла грати своїм родичам на свята, коли всі вони збиралися в цьому маєтку.