Суспільство
118
1 хв

Колишній дворецький королеви Єлизавети II розповів, як вона купувала різдвяні подарунки своїм родичам

У королеви Єлизавети II був неймовірний лайгхак для різдвяних покупок.

Ольга Кузьменко
Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Незважаючи на те, що обирати подарунки для людей, які мають все, було непросто, для дітей, онуків та правнуків королеви Єлизавети підходило лише найкраще. В результаті покійна монархиня вигадала дуже розумний спосіб здійснювати різдвяні покупки, не виходячи з дому.

Розкрита колишнім королівським дворецьким Полом Берреллом історія показала, що покійна королева замовляла магазини до себе, замість того, щоб ходити в них сама.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Пан Баррелл розповів журналу Closer:

«По-перше, їй надсилали каталоги, а потім філія John Lewis на Оксфорд-стріт надсилала їй добірку майже всього, що в них є. У вітальні Віндзорського замку влаштовували невеликий магазинчик, куди королева може зайти і обрати подарунки у зручний для неї час. Пізно ввечері, після вечері, зазвичай близько 10 години, вона заходила у свій маленький різдвяний магазин і робила покупки. Королева завжди обирала практичні подарунки, які можна використати — ніколи не прикраси чи декоративні речі. Вона могла вибрати кілька тарілок для пікніка, скатертини або пару рушників. Потім їх упаковували, і вантажівка з подарунками готова була вирушити до Сандрінгему».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Нагадаємо, Різдво вся родина зазвичай проводить у Сандрінгемі. Раніше ми вже розповідали, в яку гру королева Єлизавета II забороняла грати своїм родичам на свята, коли всі вони збиралися в цьому маєтку.

