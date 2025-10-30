- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Колишній король Іспанії у своїх мемуарах несподівано відверто висловився про стосунки з принцесою Діаною
Колишній король Іспанії Хуан Карлос I випускає книжку власних мемуарів, у яких зробив низку заяв про покійну принцесу Уельську Діану.
Батько короля Філіпа VI — Хуан Карлос, який нині живе у вигнанні в Об’єднаних Арабських Еміратах, у мемуарах називає принцесу Уельську «холодною, мовчазною, відстороненою».
Король Хуан Карлос, колишній монарх Іспанії, у нових мемуарах спростовує чутки про те, що він спокусив принцесу Діану. 87-річний колишній монарх, який прожив у добровільному вигнанні в Об’єднаних Арабських Еміратах протягом останніх п’яти років після зречення престолу 2014 року на користь свого єдиного сина, розповідає про свій прихід до влади, правління і стосунки в підготовці до виходу книжки під назвою «Примирення».
Незважаючи на свою репутацію ловеласа, колишній король у своїх нових мемуарах заперечує наявність роману з покійною принцесою Діаною, згідно з попереднім оглядом книжки, опублікованим The Telegraph цього тижня, пише People.
У книжці Хуан Карлос невтішно описує Діану як «холодну, мовчазну, відсторонену, за винятком випадків присутності папараці».
Чутки про цих двох вперше почали циркулювати, коли Діана і тодішній принц Чарльз разом зі своїми синами, принцом Вільямом і принцом Гаррі, відпочивали в палаці Марівент, літній резиденції іспанської королівської родини в Пальма-де-Майорці, протягом трьох років поспіль починаючи від 1986 року до 1988 року.
Король Хуан Карлос та принцеса Діана часто фотографувалися на його королівській яхті «Фортуна».
Враховуючи репутацію Хуана Карлоса та відому напруженість у шлюбі Діани, багато в чому викликану тривалим романом Чарльза з тодішньою Каміллою Паркер-Боулз, чуткам було легко поширюватися. Діана ніколи не висловлювалася про це публічно, але зізналася біографу Ендрю Мортону, що іспанський король був «надто уважний».
«Мені було ніяково, залишаючись із ним наодинці в одній кімнаті, хоча я можу вас запевнити, що нічого не сталося», — сказала принцеса друзям короля, якого вона називала «дуже хтивим чоловіком», після візиту на Майорку.