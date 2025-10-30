Колишній король Іспанії у своїх мемуарах несподівано відверто висловився про стосунки з принцесою Діаною

Принцеса Діана з синами Гаррі і Вільямом на Майорці, 1986 рік, а поруч король Хуан Карлос I / © Associated Press

Батько короля Філіпа VI — Хуан Карлос, який нині живе у вигнанні в Об’єднаних Арабських Еміратах, у мемуарах називає принцесу Уельську «холодною, мовчазною, відстороненою».

Король Хуан Карлос, колишній монарх Іспанії, у нових мемуарах спростовує чутки про те, що він спокусив принцесу Діану. 87-річний колишній монарх, який прожив у добровільному вигнанні в Об’єднаних Арабських Еміратах протягом останніх п’яти років після зречення престолу 2014 року на користь свого єдиного сина, розповідає про свій прихід до влади, правління і стосунки в підготовці до виходу книжки під назвою «Примирення».

Незважаючи на свою репутацію ловеласа, колишній король у своїх нових мемуарах заперечує наявність роману з покійною принцесою Діаною, згідно з попереднім оглядом книжки, опублікованим The Telegraph цього тижня, пише People.

У книжці Хуан Карлос невтішно описує Діану як «холодну, мовчазну, відсторонену, за винятком випадків присутності папараці».

Чутки про цих двох вперше почали циркулювати, коли Діана і тодішній принц Чарльз разом зі своїми синами, принцом Вільямом і принцом Гаррі, відпочивали в палаці Марівент, літній резиденції іспанської королівської родини в Пальма-де-Майорці, протягом трьох років поспіль починаючи від 1986 року до 1988 року.

Королева Софія, принцеса Діана з синами, принц Чарльз і король Хуан Карлос I / © Associated Press

Король Хуан Карлос та принцеса Діана часто фотографувалися на його королівській яхті «Фортуна».

Враховуючи репутацію Хуана Карлоса та відому напруженість у шлюбі Діани, багато в чому викликану тривалим романом Чарльза з тодішньою Каміллою Паркер-Боулз, чуткам було легко поширюватися. Діана ніколи не висловлювалася про це публічно, але зізналася біографу Ендрю Мортону, що іспанський король був «надто уважний».

«Мені було ніяково, залишаючись із ним наодинці в одній кімнаті, хоча я можу вас запевнити, що нічого не сталося», — сказала принцеса друзям короля, якого вона називала «дуже хтивим чоловіком», після візиту на Майорку.