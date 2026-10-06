Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію: що про це відомо

Експринц Ендрю / © Getty Images

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Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію, яка заарештувала його та провела обшуки у його будинках у лютому цього року.

Видання People повідомляє, що 66-річний Ендрю подав позов до суду з проханням розглянути питання законності обставин його арешту.

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Колишній герцог Йоркський заперечує ордери на обшук, видані після його арешту на фермі Марш, його резиденції в маєтку короля Чарльза в Сандрінгемі, графство Норфолк.

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Нагадаємо, у лютому цього року Ендрю доставили до поліцейської дільниці, розташованої приблизно за 40 миль від місця події, де його допитали співробітники поліції, які розслідують посадові злочини, після чого наприкінці дня відпустили без пред'явлення звинувачень.

Експринц Ендрю / © Associated Press

5 жовтня представник поліції долини Темзи, яка проводила розслідування, заявив: «Поки триває наше розслідування посадового злочину, ми беремо участь у судовому розгляді у зв'язку з ордерами, які раніше були отримані від Центрального кримінального суду.

Оскільки цей судовий розгляд зараз триває, було б недоречно з нашого боку давати подальші коментарі».

Газета Daily Telegraph першою повідомила про цю історію пізно ввечері 4 жовтня, заявивши, що адвокати Ендрю домагаються судового перегляду, щоб перевірити, чи були законними ордери на обшук, видані високопосадовцем у Лондоні.

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У дні після арешту Ендрю в лютому поліція провела обшуки в його будинку в Сандрінгемі і в його колишньому будинку Роял Лодж у Віндзорі, який він і його колишня дружина Сара Фергюсон залишили напередодні.

Експринц Ендрю та Сара Фергюсон / © Associated Press

Пресслужба судової системи підтвердила виданню, що слухання у справі про ордери відбудеться у четвер, 8 жовтня, і відбуватиметься у закритому режимі.

Арешт і обшуки відбулися на тлі пильної уваги до зв'язків колишнього герцога Йоркського з Джеффрі Епштейном. Йому не висунуто звинувачення, і він послідовно заперечує будь-які правопорушення, пов'язані з його зв'язками з Епштейном.

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