Колишній принц Ендрю відмовився від канікул із Чарльзом, Каміллою та іншими королівськими родичами у Балморалі

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

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За словами друга колишнього герцога Йоркського, Ендрю «відчуває себе покинутим».

"Він почувається так, ніби більше не є частиною сім'ї", - повідомляє The Sun. «Його запросили, але він не має особливого бажання бути в Балморалі, оскільки він нічого від цього не виграє і почуватиметься ізгоєм. Який сенс, на його думку, їхати туди на такий необхідний відпочинок та бути об'єктом загальної уваги?».

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Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Нагадаємо, протягом наступного місяця до 30 членів королівської родини приєднаються до короля Чарльза у Балморалі у рамках традиційної сімейної зустрічі. Вважається, що колишній принц провів два тижні у шотландському замку минулого року, але цього року не поїде туди.

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Замок Балморал / © Associated Press

Від того часу, як Ендрю зіткнувся з новими звинуваченнями, пов'язаними з його стосунками з засудженим педофілом Джеффрі Епштейном, у листопаді минулого року король Чарльз позбавив його титулів принца і герцога Йоркського, а в лютому цього року його виселили з маєтку Royal Lodge.

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