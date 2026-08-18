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Колишній принц Ендрю відмовився від канікул із Чарльзом, Каміллою та іншими королівськими родичами у Балморалі
Побоюючись відчути себе «ізгоєм» серед родичів, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор відхилив запрошення короля Чарльза приїхати до Балморалу цього літа.
За словами друга колишнього герцога Йоркського, Ендрю «відчуває себе покинутим».
"Він почувається так, ніби більше не є частиною сім'ї", - повідомляє The Sun. «Його запросили, але він не має особливого бажання бути в Балморалі, оскільки він нічого від цього не виграє і почуватиметься ізгоєм. Який сенс, на його думку, їхати туди на такий необхідний відпочинок та бути об'єктом загальної уваги?».
Нагадаємо, протягом наступного місяця до 30 членів королівської родини приєднаються до короля Чарльза у Балморалі у рамках традиційної сімейної зустрічі. Вважається, що колишній принц провів два тижні у шотландському замку минулого року, але цього року не поїде туди.
Від того часу, як Ендрю зіткнувся з новими звинуваченнями, пов'язаними з його стосунками з засудженим педофілом Джеффрі Епштейном, у листопаді минулого року король Чарльз позбавив його титулів принца і герцога Йоркського, а в лютому цього року його виселили з маєтку Royal Lodge.