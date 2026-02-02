- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 446
- Час на прочитання
- 2 хв
Колишній принц Ендрю відправляв Епштейну фотографії своїх дочок — принцес Беатріс і Євгенії
Спливли чергові факти, що шокують, про спілкування сина королеви Єлизавети II із засудженим злочинцем та педофілом Джеффрі Епштейном, який помер 2019 року.
Нещодавно Міністерство юстиції США оприлюднило електронні листи, які показують, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзор надсилав фотографії своїх дочок — принцес Євгенії та Беатріс — засудженому педофілу Джеффрі Епштейну. Це сталося 2011-го та 2012 року. На момент відправлення електронних листів Епштейну дочці Ендрю Євгенії було від 21 до 22 років, а Беатріс — від 23 до 24 років.
Як пише express, Ендрю надсилав електронні листи та фотографії після того, як заявив про припинення всіх контактів з Епштейном.
Перша фотографія принцес, яку надіслав Ендрю, мабуть, являє собою сезонну привітальну листівку, відправлену з його електронної адреси «Його Королівська Високість герцог Йоркський» 21 грудня 2011 року. На ній написано: «Бажаю вам багато радості і щастя в цей час і наступного року», і вона підписана Ендрю.
На фотографії Беатріс та Євгенія усміхаються в камеру, одягнені за сніжною погодою: Беатріс у срібній шапці, а Євгенія у хутряній.
Наступного року, 20 грудня 2012 року, знову було опубліковано сімейні фотографії. На одній із них принцеса Беатріс була зображена під час сходження на Монблан в Альпах з підписом: «Її Королівська Високість принцеса Беатріс піднімається на Монблан, Франція, 7 вересня».
Ендрю завжди категорично заперечував будь-які правопорушення з огляду на свої стосунки з Епштейном, який був знайдений мертвим у нью-йоркській в’язниці 2019 року.
У п’ятницю були опубліковані нові фотографії, на яких, схоже, Ендрю сидить навпочіпки над невідомою жінкою.
Фотографії без вказівки дати були опубліковані в документі, що містить 100 сторінок знімків, і на них, з огляду на все, колишній герцог торкається живота жінки.
Одна із жертв Епштейна — Вірджинія Джуффре, яка кілька років судилася з колишнім принцом Ендрю і отримала від нього значну фінансову компенсацію — вчинила самогубство у квітні 2025 року.