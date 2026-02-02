Колишній принц Ендрю з дочками Євгенією та Беатріс / © Associated Press

Нещодавно Міністерство юстиції США оприлюднило електронні листи, які показують, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзор надсилав фотографії своїх дочок — принцес Євгенії та Беатріс — засудженому педофілу Джеффрі Епштейну. Це сталося 2011-го та 2012 року. На момент відправлення електронних листів Епштейну дочці Ендрю Євгенії було від 21 до 22 років, а Беатріс — від 23 до 24 років.

Як пише express, Ендрю надсилав електронні листи та фотографії після того, як заявив про припинення всіх контактів з Епштейном.

Колишній принц Ендрю з дочками Євгенією та Беатріс / © Getty Images

Перша фотографія принцес, яку надіслав Ендрю, мабуть, являє собою сезонну привітальну листівку, відправлену з його електронної адреси «Його Королівська Високість герцог Йоркський» 21 грудня 2011 року. На ній написано: «Бажаю вам багато радості і щастя в цей час і наступного року», і вона підписана Ендрю.

На фотографії Беатріс та Євгенія усміхаються в камеру, одягнені за сніжною погодою: Беатріс у срібній шапці, а Євгенія у хутряній.

Наступного року, 20 грудня 2012 року, знову було опубліковано сімейні фотографії. На одній із них принцеса Беатріс була зображена під час сходження на Монблан в Альпах з підписом: «Її Королівська Високість принцеса Беатріс піднімається на Монблан, Франція, 7 вересня».

Ендрю завжди категорично заперечував будь-які правопорушення з огляду на свої стосунки з Епштейном, який був знайдений мертвим у нью-йоркській в’язниці 2019 року.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор / © Getty Images

У п’ятницю були опубліковані нові фотографії, на яких, схоже, Ендрю сидить навпочіпки над невідомою жінкою.

Фотографії без вказівки дати були опубліковані в документі, що містить 100 сторінок знімків, і на них, з огляду на все, колишній герцог торкається живота жінки.

Одна із жертв Епштейна — Вірджинія Джуффре, яка кілька років судилася з колишнім принцом Ендрю і отримала від нього значну фінансову компенсацію — вчинила самогубство у квітні 2025 року.