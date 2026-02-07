Колишній скандальний принц Ендрю залишився без прислуги після переїзду до нового будинку

Колишній принц Ендрю / © Getty Images

Після нещодавнього виїзду з Ройал-Лодж на початку цього тижня залишилося лише три працівника, які погодилися працювати на колишнього принца далі і переїхали з ним до Сандрінгема. Ендрю втратив багатьох своїх співробітників і, як вважають, залишився лише камердинер, дворецький та кухар.

Повідомляється, що після офіційного переїзду до свого постійного будинку, яким, як передбачається, стане Марш-Фарм, Ендрю доведеться самостійно знайти та сплатити за роботу персоналу.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Як повідомляє газета The Sun: «Люди, які працювали з ним роками, звільнені. У найкращому разі залишиться мінімальний штат. Можливо, вперше в житті йому доведеться самому відчиняти вхідні двері людям».

Співробітники також повідомили, що вони не зобов'язані продовжувати працювати на Ендрю, «якщо їм буде некомфортно».

«Вже існує досить великий список тих, хто каже «ні, дякую». Зрозуміло, що це викликає велике занепокоєння, оскільки тепер Ендрю став повним ізгоєм».

За наявною інформацією, колишнього герцога Йоркського виселили раніше запланованого терміну, оскільки король Чарльз дедалі більше стурбований низкою нових викриттів, пов'язаних з Епштейном, які, як і раніше, заперечує Ендрю.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Монарх стикається з неприємними питаннями про це на публічних заходах і навряд чи це йому до вподоби.

Днями Чарльза і Каміллу поставили у незручне становище якраз під час публічного виходу. А ще раніше його молодший брат принц Едвард уперше висловився про ситуацію довкола Ендрю.