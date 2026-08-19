Колишнього герцога Йоркського бачили на півдні Франції з двома незнайомками

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Associated Press

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За даними західних ЗМІ, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор нібито був помічений цього літа на півдні Франції. Колишній герцог Йоркський, який перебуває під слідством від моменту свого арешту в лютому за підозрою у зловживанні службовим становищем, зберіг свій паспорт і продовжує подорожувати за кордон.

За даними видання express, Його Величність король Чарльз обізнаний що до цієї поїздки свого молодшого брата за кордон. Раніше повідомлялося, що Ендрю відмовився від запрошення Чарльза відвідати їхній сімейний маєток Балморал у Шотландії, де монарх зазвичай проводить літню відпустку в серпні та вересні.

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Замок Балморал, Шотландія / © Associated Press

«Ендрю був на півдні Франції, де його помітили у червоній бейсболці, білих штанях, черевиках Timberland та окулярах Ray Ban у супроводі двох жінок років сорока — однієї блондинки, а іншої рудоволосої. Кажуть, він шукає нерухомість у цьому регіоні», - пише видання.

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За наявною інформацією, його бачили на околицях Канн і Ніцци.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Камілла потрапила із сім'єю під приціл папараці у Шотландії.

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