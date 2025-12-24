Колишнього принца Ендрю напередодні Різдва позбавили ще одного привілею

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

65-річний син покійної королеви Єлизавети II передав дозвіл на володіння вогнепальною зброєю та дробовиком столичній поліції після їхнього візиту минулого місяця.

Поліція підтвердила виданню People, що 19 листопада 2025 року, вони «відвідали його у Віндзорі, щоб попросити добровільно здати дозвіл на володіння вогнепальною зброєю та дробовиком. Дозвіл було здано, і поліція не даватиме подальших коментарів на даному етапі».

Принц Ендрю у 1980-му році / © Getty Images

Як і багато членів королівської родини, Ендрю відомий своїм захопленням стріляниною, і він брав участь у змаганнях зі стрільби по тарілках на благодійних турнірах.

За даними ВВС, здача сертифіката не означає відмови від доступу до вогнепальної зброї, але людина може використовувати або перевозити її тільки під наглядом.

У жовтні Букінгемський палац оголосив, що Ендрю позбавляють усіх королівських титулів, включаючи титул принца, на тлі відновленого інтересу до його відносин із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.