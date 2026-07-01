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Колишнього принца Ендрю вперше за кілька місяців було помічено на публічному заході з членами сім’ї
Минулими вихідними колишній принц Ендрю вперше за кілька місяців свого самітництва відвідав змагання з кінного спорту в Сандрінгемі.
Це була його перша публічна поява після драматичного падіння з вершини слави. Колишнього герцога Йоркського було помічено на заході в королівському маєтку разом з його братом, принцом Едвардом, та його дружиною герцогинею Софі.
За словами гостей, Ендрю намагався не привертати до себе уваги, і, як повідомляє газета Sun, передбачається, що він приїхав підтримати свою невістку, яка брала участь в одному із змагань у неділю.
Вважається, що він тримався подалі від натовпу та спостерігав за змаганнями у відокремленому місці під тінню дерев.
Очевидці розповіли виданню, що Ендрю поїхав із заходу на своєму Land Rover Defender.
«Ендрю прокрався всередину і непомітно вийшов і явно не хотів, щоб його бачили. Але я бачила, як Ендрю залишив поле о 10:30 ранку, одразу після того, як Софі зробила своє коло, а потім я побачила, як Едвард з усмішкою прямував до своєї машини».
Експринц Ендрю не з'являвся на публічних заходах цілий рік. У лютому він переїхав зі свого розкішного будинку у Віндзорі, Ройал Лодж, у маєток Сандрінгем, а через кілька днів був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем. Він обожнює верхову їзду, і до свого вигнання його регулярно фотографували верхи на коні у Віндзорському маєтку.