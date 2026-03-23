ТСН у соціальних мережах

Суспільство
142
1 хв

Колишнього принца Ендрю заскочили папараці вперше після його арешту

Колишній принц Ендрю вперше за кілька тижнів з'явився на публіці після арешту в лютому в свій власний день народження.

Ольга Кузьменко
Експринц Ендрю

Експринц Ендрю / © Associated Press

66-річного Ендрю Маунтбеттен-Віндзора сфотографували у маєтку Сандрінгем у Норфолку вихідними, коли він прогулювався зі своїми собаками у супроводі охоронця. Фото опублікував журнал People.

Це вперше Ендрю з'явився на публіці за останні кілька тижнів після його арешту 19 лютого — у день його 66-річчя — через поліцейське розслідування за звинуваченням у тому, що він, як раніше торговий представник Великої Британії, ділився конфіденційною інформацією з фінансистом та засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Ендрю повертається з поліцейської дільниці / © Getty Images

Ендрю повертається з поліцейської дільниці / © Getty Images

Після того, як він провів під вартою близько 11 годин, сина королеви Єлизавети II сфотографували на задньому сидінні автомобіля, коли він повертався з поліцейської дільниці додому.

Раніше, нагадаємо, ми розбирали докладніше, як виховання королеви Єлизавети II далося взнаки щодо майбутнього Ендрю.

Королева Єлизавета II і колишній принц Ендрю / © Getty Images

Королева Єлизавета II і колишній принц Ендрю / © Getty Images

