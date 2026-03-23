Колишнього принца Ендрю заскочили папараці вперше після його арешту
Колишній принц Ендрю вперше за кілька тижнів з'явився на публіці після арешту в лютому в свій власний день народження.
66-річного Ендрю Маунтбеттен-Віндзора сфотографували у маєтку Сандрінгем у Норфолку вихідними, коли він прогулювався зі своїми собаками у супроводі охоронця. Фото опублікував журнал People.
Це вперше Ендрю з'явився на публіці за останні кілька тижнів після його арешту 19 лютого — у день його 66-річчя — через поліцейське розслідування за звинуваченням у тому, що він, як раніше торговий представник Великої Британії, ділився конфіденційною інформацією з фінансистом та засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.
Після того, як він провів під вартою близько 11 годин, сина королеви Єлизавети II сфотографували на задньому сидінні автомобіля, коли він повертався з поліцейської дільниці додому.
