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Колишньому принцу Ендрю присуджено величезну фінансову компенсацію: яка причина такого рішення
Представник Crown Estate повідомив, що Ендрю Маунтбаттен-Віндзору було присуджено компенсацію у розмірі 302 000 фунтів стерлінгів (майже 400 тисяч доларів) після офіційного розірвання договору оренди його колишньої резиденції Royal Lodge у Віндзорі.
Представник Crown Estate заявив, що колишній принц заплатив 1,8 мільйона фунтів стерлінгів за ремонт та реставрацію, оскільки договір оренди був завершений на 50 років раніше за термін.
Представник додав, що загальна сума виплат, отриманих Crown Estate, склала 1,5 мільйона фунтів стерлінгів після обліку як належної Ендрю компенсації, так і компенсаційних виплат за шкоду, заподіяну майну.
Ендрю мав право на компенсацію, оскільки згідно з умовами договору оренди він розірвав його протягом перших 25 років, пише журнал Ok!.
"Термін оренди Royal Lodge минув, і тепер ми зосереджені на його подальшому використанні та можливостях отримання додаткової фінансової вигоди для країни за рахунок його якнайшвидшого повернення", - заявив представник Crown Estate.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор подав до суду на поліцію і досяг визнання незаконності ордерів, які дозволили провести обшук у його будинках.