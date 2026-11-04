Колишньому принцу Ендрю вручено повістку до суду: що сталося

Експринц Ендрю / © Associated Press

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Ендрю Маунтбаттен-Віндзор був викликаний як свідок на судове засідання у Високому суді. 66-річний експринц Ендрю є першим членом британської королівської родини, який отримав подібну повістку до суду з XIX століття.

Як повідомляє ВВС, 23 жовтня суддя Адам Джонсон ухвалив, що Ендрю може бути викликаний для надання свідчень на судовому процесі у справі про передбачуване шахрайство, оскільки фінансовий консультант Селман Терк звинувачується в крадіжці десятків мільйонів у турецької мільйонерки Небахат Евьяп Ісбілен, пише People.

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Експринц Ендрю / © Getty Images

ЗМІ пишуть, що суддя Джонсон дозволив Терку домагатися виклику до суду колишнього герцога Йоркського для надання свідчень, заявивши: «Враховуючи серйозність звинувачень, як самі по собі, так і у світлі їхнього ширшого впливу, справедливість вимагає, щоб пану Терку була надана можливість висловити свою позицію, використовуючи докази, які він вважає доречними і істотними».

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Ендрю не звинувачується у якихось правопорушеннях у цій справі, і Терк відкидає звинувачення у неправомірних діях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію і вимагає судового перегляду обставин свого арешту в день свого 66-річчя в лютому 2026 року.

Експринц Ендрю / © Getty Images

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