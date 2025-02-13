Кому пасує більше: британська акторка повторила знаменитий "золотий" образ принцеси Кейт

Акторка Емі Джексон, яка знімається в індійських фільмах, приїхала на щорічну галавечерю British Asian Trust 2025 у Лондоні у золотій сукні з кейпнакидкою від Jenny Packham. Сукня з V-подібним декольте, розшита паєтками відмінно підкреслювала вагітний живіт акторки.

Емі Джексон / Фото: Getty Images

Раніше в такому образі ми бачили принцесу Уельську Кейт, вона носила сукню Jenny Packham у вересні 2021 року, з'явившись у Королівському Альберт-Голі на прем'єрному показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" разом із принцом Вільямом.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Кейт того вечора доповнила образ сережками Onitaalondon, туфлями Aquazzura, вечірнім макіяжем, з акцентом на очах та гарним укладанням.

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