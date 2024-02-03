Кому пасує більше: принцеса Беатріс повторила образ принцеси Уельської

Днями принцеса Йоркська сходила на вечірку до своєї подруги Поппі Делевінь і з'явилася там в образі, який дуже нагадував вбрання, в якому принцеса Уельська минулого року приїжджала до центру українських біженців у Брекнеллі.

Можливо, принцеса Беатріс обираючи вбрання для вечірки черпала натхнення у принцеси Уельської. На тусовку Беа приїхала в білій сорочці ME+EM, сірому жилеті з м'яким вузлом від Zara і в вовняній спідниці-міді теж від Zara. Образ принцеса доповнила чорними оксамитовими лоферами Gucci.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт, коли відвідувала громадський центр Vsi Razom у торговому центрі Lexicon, у місті Брекнеллі, у Беркширі, з'явилася на публіці у білій сорочці, сірому трикотажному жилеті від Cefinn та сірих вовняних штанах, доповнивши лук гостроносими туфлями на не дуже високих підборах від J. Crew. До жилета вона прикріпила жовто-синю українську стрічку, а в руках несла букет синьо-жовтих квітів. У вухах у принцеси були золоті сережки з перлами від Shyla Jewellery, волосся було красиво укладене хвилями, а макіяж виконаний у натуральних відтінках.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

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