Кому пасує більше: розглядаємо фото принца Вільяма та короля Чарльза з бородою

Цими днями принц Вільям підкорив шанувальників своєю бородою.
Принц Уельський з'явився у відеозверненні, де вони разом із дружиною принцесою Кейт вітали британську олімпійську збірну, і дуже здивував королівських шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
"Принц Вільям з його щетиною – це круто", – писали підписники в соцмережах принца та принцеси Уельських.
Ми знайшли кілька фотографій, коли принц Вільям носив бороду. На цьому фото його зазнімковано після ранкової різдвяної служби в Сандрінґемі. Він одягнений у синє пальто, а на його обличчі – густа борода.
Також нам трапилося фото принца Уельського Чарльза, датоване 1976 роком. Він одягнений у картатий костюм і кепку, молочну сорочку та бордову смугасту краватку. Зараз короля Чарльза з рослинністю на обличчі не побачити.
Нагадаємо, принц Гаррі, молодший брат Вільяма, розповідав у мемуарах, що вони сварилися через те, що Гаррі дозволяли мати бороду, зокрема і на його весіллі, а Вільяму – ні. Мабуть тепер, перебуваючи у відпустці, принц робить те, що давно хотів.
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