Кому пасує більше: Сара Йоркська повторила на публіці образ принцеси Кейт

Сара Фергюсон надихнулася одним із образів принцеси Уельської та з'явилася на публічному заході у схожому аутфіті.

Наразі герцогиня Йоркська перебуває в Австралії в межах свого книжкового туру і відвідала середню школу Safety Bay та початкову школу Waikiki в Перті, щоб презентувати книжку та поспілкуватися з учнями.

65-річна герцогиня одягла однотонну синю сукню з білим коміром і гороховим принтом, а також контрастними перлинними ґудзиками. Знімками із заходу герцогиня Йоркська поділилася у своєму блогу в Instagram.

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Ця сукня на диво схожа на ту, яку носила принцеса Кейт, зустрічаючись з представниками громадськості під час відвідування виставки "День Д: перехоплення, розвідка, вторгнення" у Блетчлі-парку 2019 року. На Кетрін тоді була сукня від Alessandra Rich.

Принцеса Уельська 2019 року / Фото: Getty Images

До речі, суконь від дизайнерки у принцеси Уельської багато, якось ми розбирали деякі її образи в горох із літнього гардеробу.

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