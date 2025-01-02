Конфуз або натяк: шанувальники помітили грубу помилку в описі нового Instagram-акаунту Меган Маркл

Меган Маркл завела свій блог у Instagram, де ділитиметься з підписниками новинами зі свого життя.

В описі блогу Меган пише про себе так: Meghan, Duchess of Sussex — Меган, герцогиня Сассекська, однак, королівські шанувальники в соцмережі X пишуть, що Маркл або ж сконфузилася, або незабаром на нас чекає ще один пост на тему їхнього розлучення з принцом Гаррі, цитує їх express.co.uk.

"Сподіваюся, ми побачимо ще одне оновлення, оскільки вона прибрала "The" у своєму титулі. Відсутність артикля "The" перед герцогинею Сассекською означає, що вона розлучена".

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Меган, герцогиня Сассекська, — представник розлученого стилю", — пише інший фоловер.

Схоже, Меган, яка все ще одружена з принцом Гаррі (як він сам стверджує ) не усвідомила повною мірою значущість артикля "the".

Нагадаємо, колишня дружина принца Ендрю носить титул "Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська". 65-річна жінка не включала "The" у свій титул від моменту їхнього розлучення 1996 року.

Сара Йоркська у Сандрінгемі 2023 року / Фото: Associated Press

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