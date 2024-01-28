Конфуз чи вона зробила це навмисно: королева Камілла з'явилася на публіці у різних сережках

Це сталося, коли Її Величність вирушила з візитом до Свіндона, де вона відвідала притулок для жінок.

Королівські шанувальники звернули увагу на те, що Камілла на цьому заході мала різні сережки. В одному вусі у неї була перлинна сережка-кліпса, а в іншому – золота.

Королівський помічник не підтвердив і не спростував, чи це був усвідомлений вибір, просто заявивши: "Можливо, Її Величність слідувала тенденції сережок, що не збігаються".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього дня Камілла мала чудовий вигляд. Вона була у бежевому пальті Anna Valentine, яке раніше носила на Різдво. Під пальтом Камілла мала світлу сорочку і зелений джемпер, а також червону спідницю в клітинку. Взула королева чорні замшеві чоботи на стійких квадратних підборах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про ювелірну скриньку Камілли, коли вона носила титул герцогині Корнуольської.

Читайте також: