Конфуз із багажом: на герцогиню Сассекську знову обрушився шквал критики

Меган Маркл поділилася у своєму блогу в Instagram новим відео, яке змонтувала за підсумками поїздки до Вашингтона.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
© Associated Press

Там герцогиня Сассекська виступила на саміті найвпливовіших жінок журналу Fortune, де з’явилася у шкіряній спідниці та з каблучкою від українського бренду.

У підписників Меган знову знайшовся привід висміяти герцогиню. В опублікованому нею ролику Меган з’являється у кадрі з великою сумкою з королівськими ініціалами — DS (герцогиня Сассекська).

У соцмережі X деякі користувачі висміяли Меган через цей момент.

«Будь ласка, тільки не кажіть мені, що в неї була сумка з ініціалами DS на честь герцогині Сассекської?», «Це страшенний несмак», «Навіть у справжніх перших членів королівської родини такого немає, лол. Це просто прикро», — писали люди.

Також на відео показано, як Меган перебуває в кабіні літака, що ймовірно прямував до Вашингтона або назад, п’є шампанське з подругою, а потім член команди переносить її валізу готелем.

«Люблю бути в оточенні сильних жінок, які підтримують одна одну! Дякую @fortunempw, моїй команді, DC та моїм милим друзям за 24 години впливу (і веселощів!)», — написала Маркл у підписі під відео.

До цієї поїздки Меган Маркл публікувала схоже відео про свій візит до Нью-Йорка, який вона відвідала з принцом Гаррі.

Нагадаємо, раніше герцогиня осоромилася на модному показі в Парижі, коли приїхала на шоу Balenciaga.

