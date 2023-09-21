Конфуз із парасолькою: фотографи зловили кумедний кадр із королевою Максимою

З королевою Нідерландів сьогодні сталася кумедна ситуація на публіці.

Максима відвідувала коледж деревини та меблів у Роттердамі, куди приїхала у білій сукні міді з V-подібним вирізом на декольте, підкресливши талію широким коричневим поясом, а йому до тону підібрала плетений клатч та туфлі-човники зі шкіри.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ королеви доповнював тонке намисто на шиї, кілька браслетів на зап'ясті, легкий денний макіяж, а біляве волосся вона розпустила.

З королевою на заході відбулася кумедна ситуація. Надворі йшов дощ, і Максимі треба було відкрити парасольку. Фотографи зробили фото, коли королева якраз її відкривала і, схоже, у цей момент щось пішло не так.

Королева Максима / Фото: Getty Images

З королевою Каміллою вчора також стався конфуз. Прилетівши до Франції, коли Її Величність спускалася трапом літака, повіяв сильний вітер і мало не зірвав з її голови капелюха.

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