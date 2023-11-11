Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Конфуз із сукнею: як принцеса Кейт засвітила стрункі ноги на весіллі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
592
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Конфуз із сукнею: як принцеса Кейт засвітила стрункі ноги на весіллі

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська раніше часто потрапляла у конфузні ситуації зі своїми вбраннями.

Нам трапилося фото, яке було зроблено у день весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка у жовтні 2018 року.

Цього дня Кетрін з'явилася на публіці в гарній сукні кольору фуксії від Alexander McQueen, капелюшку з вуаллю та квітами, оксамитових туфлях та з таким самим клатчем. Свій аутфіт вона завершила діамантовими сережками та гарним макіяжем.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Однак цього дня на вулиці була дуже вітряна погода і поділ досить короткої сукні Кетрін вітер буквально підняв угору. У найнезручніший момент дружина принца Вільяма намагалася втримати сукню, але все одно засвітила свої стрункі ноги.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Це не вперше з майбутньою на той момент принцесою стався такий конфуз. Смішні фото конфузів принцеси ми зібрали для вас у цілу фотодобірку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
592
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація