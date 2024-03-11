Конфуз зі світлиною: принцесі Уельській довелося виправдовуватися за невдалий фотошоп

Вчора на День матері у Великій Британції в акаунті принца та принцеси Уельських з'явилося нове фото, яке наробило багато галасу.

У цей особливий день подружжя поділилося новим фото, на якому Кейт була зазнімкована в оточенні своїх трьох дітей. Королівські шанувальники були в захваті від фотографії і раді бачити, що у принцеси Уельської все гаразд і її здоров'я покращується.

"Дуже приємно бачити, що принцеса має такий гарний вигляд, а діти вже такі великі! Прекрасне фото, зроблене принцом, дякую, що поділилися".

"З поверненням, богине Кетрін. Принцеса Уельська, бажаю вам славної материнської неділі", — написали деякі з фоловерів у Instagram.

Однак пізніше стало відомо, що найбільші фотоагентства видалили фото зі своїх сайтів через претензії до редагування, заявивши, що опублікована Кенсінгтонським палацом фотографія, на якій зображена принцеса Уельська та троє її дітей, була оброблена у фотошопі. Палац не заперечував і сьогодні принцеса Уельська випустила заяву, в якій сказала:

"Як і багато фотографів-аматорів, я час від часу експериментую з монтажем. Я хотіла б перепросити за будь-яке замішання, викликане сімейною фотографією, якою ми поділилися вчора. Я сподіваюся, що всі, хто святкував, добре провели свято. С", — написала Кетрін у сторіз.

Принцеса Уельська опублікувала сторіз / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Раніше пильні королівські спостерігачі в соціальних мережах помітили, що щось не гаразд із рукавом кардигана принцеси Шарлотти, немовби відсутня частина руки Шарлотти, а також були питання до розмитої руки принца Джорджа. Кетрін сьогодні внесла ясність у всі ці нюанси.

Фотографія принцеси Уельської з дітьми, яку опублікувала сім'я у своїх акаунтах у соцмережах / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

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