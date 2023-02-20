Конфуз Меган Маркл: як герцогиня Сассекська вийшла на публіку з мокрими пахвами

За два роки життя в британській королівській родині ми побачили безліч красивих образів герцогині Сассекської і лише кілька разів вона потрапила до конфузних ситуацій, про які всі говорили.

Практично напередодні того, як скласти з себе королівські обов'язки, Меган і Гаррі відвідали Канадський будинок у Лондоні, щоб подякувати за теплу канадську гостинність та підтримку, які вони отримали під час перебування в Канаді.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напередодні Меган та Гаррі провели різдвяні канікули у Канаді. Як потім пара розповіла у своєму фільмі Netflix, саме у той період свого життя вони думали про те, де їм зупинитися і що робити далі. Тобто планували скласти із себе королівські повноваження.

Того дня Меган з'явилася на публіці у водолазці Massiomo Dutti із тонкого трикотажу та спідниці від цього ж бренду, а в руках тримала бежеве пальто від Reiss. Мабуть, того дня, перед тим як озвучити рішення, яке вони з Гаррі вже ухвалили, Меган дуже хвилювалася і трохи спітніла. Це було помітно на її кофті, зокрема під пахвами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В іншому образ, який завершувався туфлями від Jimmy Choo, був чудовим. А 9 січня у день народження принцеси Уельської Кетрін, Гаррі та Меган зробили офіційну заяву, в якій повідомили про свій намір скласти з себе повноваження членів королівської родини та стати фінансово незалежними від палацу.

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