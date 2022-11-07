Конфуз, як у Кейт: кронпринцеса Мері не вгадала з розміром вбрання

Вчора королівські особи переглянули кінні перегони Hubertus Hunt — це щорічні перегони по пересіченій місцевості, які проводяться в першу неділю листопада в Оленьому парку в Клампенборзі, на північ від Копенгагена.

50-річна кронпринцеса Мері є патроном заходу від 2018 року. Вчора вона була одягнена в чорну стьобану куртку і коричневі твідові штани-кльош, які були надто довгі. Нещодавно такий самий конфуз стався з принцесою Уельською Кетрін, яку в ЗМІ називають "сестрою" данської принцеси.

Також принцеса була в синьому фетровому капелюсі з бордовим обідком, своє густе волосся вона розпустила і зробила денний макіяж.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Її 11-річна дочка принцеса Жозефіна була у такій самій куртці, як у мами, а також у синіх широких джинсах.

Минулого року вся родина спадкового принца Данії Фредеріка, кронпринцеса Мері та їхні четверо дітей, принц Крістіан, принцеса Ізабелла та близнюки принц Вінсент та принцеса Жозефіна, з'явилася на заході. Однак цього року Жозефіна стала єдиною королівською особою, яка супроводжувала матір. Дами також проїхалися у кінному візку.

Кронпринцеса Мері з дочкою принцесою Жозефіною / Фото: Getty Images

Вперше перегони почали проводити у 1900-х роках. Вони знаменують кінець мисливського сезону, коли 160 мисливців верхи на конях проїжджають через живоплоти та водні об'єкти через парк, долаючи 13-кілометровий маршрут. Він приваблює близько 40 тисяч глядачів.

Нагадаємо, у данській королівській родині зараз неспокійно. Все через те, що королева Маргрете II вирішила від 1 січня 2023 року позбавити титулів своїх онуків – дітей молодшого сина принца Йоахіма. І він із рішенням матері категорично не згоден.

Кронпринцеса Мері, кронпринц Фредерік та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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