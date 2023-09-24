Конфузи тижня: невдача королеви Максими та зіпсоване укладання Камілли

Цей тиждень був багатим на королівські виходи. Згадуємо кумедні ситуації, що відбувалися з монаршими особами.

Королева Камілла супроводжувала цього тижня свого чоловіка короля Чарльза у поїздці до Франції. Її Величність мала розкішний вигляд, але вітер весь час намагався зіпсувати її зачіску. З Каміллою за три дні туру це сталося кілька разів.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима відвідала кілька публічних заходів. Під час її візиту до коледжу деревини та меблів у Роттердамі, з Її Величністю сталася конфузна ситуація. Максима намагалася відкрити парасольку, але не впоралася з цим завданням з першого разу.

Королева Максима / Фото: Getty Images

З середньою дочкою королеви Максими цього тижня теж стався конфуз. Принцеса Алексія відвідувала разом із членами своєї сім'ї відкриття парламенту в Нідерландах. Вийшла на доріжку у рожевій вечірній сукні з невеликим шлейфом і мало не наступила на цей шлейф. На щастя, обійшлося без падіння на червону доріжку.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Пам'ятаємо, якось схожа ситуація сталася з іспанською королевою Летицією, вона спіткнулася на сходах.

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