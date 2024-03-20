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Конгресвумен США прийшла на виступ Байдена у волохатому леопардовому ланцюгу

Конгресвумен США прийшла на виступ Байдена у волохатому леопардовому ланцюгу

Конгресвумен США прийшла на виступ Байдена у волохатому леопардовому ланцюгу

Сьюзі Лі / Фото: Associated Press

Сьюзі Лі продемонструвала образ із гламурним акцентом.

Членкиня Палати представників США Сьюзі Лі сфотографували під час виступу президента Джо Байдена у Лас-Вегасі.

Лі обрала для своєї появи яскравий образ. На ній був червоний подовжений жакет, чорний топ і штани кольору вівсянки з поясом.

Сьюзі Лі / © Associated Press
Сьюзі Лі / Фото: Associated Press

У свій лук Лі вирішила внести гламурний акцент у вигляді довгого масивного ланцюга на шиї, який складався з овальних пластмасових кілець і волохатих леопардових. Із таким аксесуаром конгресвумен мала досить дивний вигляд.

Сьюзі Лі / © Associated Press
Сьюзі Лі / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила акуратним укладанням, оптичними окулярами у темній оправі, срібними сережками, золотим ланцюжком із підвіскою і молочним манікюром.

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