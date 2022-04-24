Конкурент кота Степана: кіт Бандера з Прикарпаття сфотографувався з патріотичними великодніми яйцями і всіх розчулив

Конкурент кота Степана: кіт Бандера з Прикарпаття сфотографувався з патріотичними великодніми яйцями і всіх розчулив

В українського кота Степана, який навіть у війну дуже популярний і допомагає Україні, збираючи гроші для тварин, з'явився конкурент.

Його звуть Кіт Бандера, живе чорно-білий красень на Прикарпатті. Напередодні свята Великодня у блогу кота було опубліковано знімок Бандери на фоні пофарбованих яєць. Яйця пофарбовані у жовтий колір із синіми малюнками у вигляді славнозвісного корабля, який йде у відомому напрямку, соняшника, синього трактора, гуски та слів зі знаменитої пісні "Ой у лузі червона калина…", яку зараз співає весь світ.

(гортайте фото праворуч)

У Бандери зараз не так багато підписників – 389 осіб, але харизматичний кіт має всі шанси на успіх. Нагадаємо, до кота Степана слава прийшла після того, як його фото у себе в блогу опублікувала попспівачка Брітні Спірс.

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