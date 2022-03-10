Консулка України в Малазі з'явилася в парламенті Андалусії з блакитно-жовтою хусткою на шиї

Консулка України в Малазі з'явилася в парламенті Андалусії з блакитно-жовтою хусткою на шиї

Світлана Крамаренко прийшла до парламенту із хусткою у колір українського прапора.

Консулка України у Малазі Світлана Крамаренко відвідала засідання парламенту Андалусії у Севільї (Іспанія).

Там вона з'явилася з хусткою у колір українського прапора на шиї.

Світлана Крамаренко / Getty Images

Нагадаємо, герцог та герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні. Там вони з'явилися зі значками кольору українського прапору.

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